O Concello do Rosal remata este 2023 cunha nova edición dos seus ‘Cafés en Igualdade’, un espazo de reunión para as familias no que falar de temas de interese, unha burbulla de lecer persoal dunha hora ao mes na que poder conversar de xeito cómodo e distendido ao tempo que se promove a conciliación familiar, laboral e persoal.

A primeira sesión deste novo trimestre celebrouse o pasado 26 de outubro, na que a traballadora social da AECC Sonia Cousillas falou sobre o cancro de mama e as patoloxías con máis incidencia feminina. Neste mes de novembro, a cita será o xoves 30, na Tapería A Praza, onde a axente da Garda Civil Elena Domínguez aborde unha cuestión de vixente actualidade, os ciber delitos, facendo especial fincapé nos delitos con enfoque de xénero. O ciclo pechará o 28 de decembro, na Cafetería Nenza Xida, da man de Águeda Gómez, socióloga e profesora na Universidade de Vigo, que dará unha charla sobre a prostitución. Todas as sesións son de 17.30 a 18.30 horas e de balde.