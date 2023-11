O Concello de Redondela convocou, o pasado mes de maio, unhas axudas destinadas ao sector comercial. As bases recollían tres liñas de financiamento: adecuación do local comercial, eficiencia enerxética e publicidade. Neste último punto, o Concello animou ao uso do galego na rotulación interna e externa, cartelería, webs e redes sociais.

O resultado da convocatoria demostrou o acertado desta decisión. Arredor da metade das solicitudes pediron esta axuda e apostaron polo galego. Dende a Área de Normalización, a cargo da alcaldesa Digna Rivas, explícase que esta promoción do galego "é unha forma activa de participación da sociedade e da administración arredor dun patrimonio inmaterial como é o galego. Desprezar o que temos de man sería un erro, e nós dende o Concello queremos contribuír á súa incorporación en todos os sectores, sobre todo nos da actividade económica".