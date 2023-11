O historiador Rafael Quintía levará a cabo un estudo de investigación durante os vindeiros meses co obxectivo de recuperar os rituais e figuras tradicionais do Entroido en Soutomaior, coa vista posta en converter o concello nun referente a nivel galego.

O alcalde Manu Lourenzo e Quintía asinaron a pasada semana o acordo para a posta en marcha da primeira fase deste estudo que ten por obxectivo a recuperación e o impulso do Entroido tradicional de Soutomaior. O rexedor local, quen tamén é o responsable da área de Festas, implicouse persoalmente nesta iniciativa que “porá en valor unha parte importante da historia do concello”.

Esta primeira fase do estudo de investigación consistirá nun traballo de campo que o propio Rafael Quintía desenvolverá nos barrios de Soutomaior. A través dunha serie de informantes seleccionados, maiores de 80 anos, Quintía recollerá todo o material oral, gráfico, documental... para levar a cabo unha triangulación dentro do Concello e establecer onde e como se levaban a cabo os distintos rituais do Entroido tradicional en Soutomaior.

As primeiras conclusións do estudo, xunto co proxecto de recuperación do Entroido tradicional do Concello, presentaranse a finais de 2023. O seguinte paso será o comezo dunha fase divulgativa por todo Soutomaior coa intención de que a veciñanza coñeza máis sobre a súa propia historia e as tradicións que os nosos devanceiros levaban a cabo no século pasado

Trala sinatura do acordo, Lourenzo amosou a súa satisfacción con este proxecto que el mesmo impulsa. “Soutomaior é un concello moi rico en tradicións e historia, e este goberno ten como un dos seus obxectivos a recuperación e impulso de todo ese patrimonio etnográfico e cultural. Soutomaior ten todo para ser un referente do Entroido tradicional galego, como xa o é o concello veciño de Vilaboa e históricos destas datas como Xinzo de Limia, Laza ou Allariz”, concluíu .