O Concello do Porriño vén de licitar a renovación do seu parque móbil mediante o sistema de renting empregando criterios de eficiencia enerxética, incorporando dous vehículos eléctricos, e de aforro do gasto público, máis de 216.000 euros en catro anos.

Como vén defendendo Alejandro Lorenzo dende que foi investido alcalde “hai que facer un uso responsable dos recursos públicos e axustar o gasto”. De aí que foran devoltos varios vehículos recollidos na anterior licitación e substituídos por coches utilitarios, mantendo o mesmo criterio nesta contratación. A intención deste goberno é ir adquirindo vehículos para consolidar o parque municipal e reducir deste modo e paulatinamente os que se dispoñen a través do sistema de renting”, explicou o rexedor A presente licitación inclúe a dotación de 18 furgonetas e 4 vehículos que se destinarán aos diferentes departamentos municipais. O contrato ten unha duración dun ano, prorrogable un ano máis, e un orzamento de 102.656,4 euros, o que supón un aforro do 35% respecto do anterior.