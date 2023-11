Como cada ano, o outono na Guarda é sinónimo de teatro, xa que é neste último trimestre cando se concentra a programación cultural dedicada ás artes escénicas. Cinco son as representacións que acolle o centro cultural de outubro a decembro con tres títulos dirixidos ao público infantil e familiar e outros dous pensados para público adulto e xuvenil. Dende o Concello indican que as propostas foron escollidas de entre as principais compañías teatrais galegas na procura de amosar as últimas novidades e velando sempre por atraer a máxima calidade.

“O Secuestro da Bibliotecaria”, de Sarabela Teatro, foi obra coa que se iniciou o ciclo, coincidindo tamén coa celebración do Día das Bibliotecas, que continúa hoxe, ás 20.30 horas, coa representación de “As Alumnas”. A obra, de Culturactiva, vén de recibir o Premio Nacional de Literatura Dramática e trata a historia de dúas alumnas, Elvira e Rosa, da pedagoga María Barbeito, que se volven a atopar en 1970 trala morte da súa mestra, lembran a infancia e o mundo que lles abriu antes de que o Comité de Depuración afastase a María do seu traballo na escola. Elas foron as únicas alumnas que lle escribiron cartas contándolle o que foi das súas vidas. A través desas misivas e da reconstrución daqueles tempos nos que eran as mellores amigas o público irá descubrindo como as decisións marcan o destino de cadaquén, o medo e a rebeldía. Ademais deste percorrido íntimo, os temas centrais da obra son a memoria histórica, a educación e o retroceso que esta sufriu nos anos posteriores á Guerra Civil.

A peza está pensada para público adulto e xuvenil, ao igual que a función “Iphixenia na porta do súper”, que se representará o sábado 25 de novembro, tamén ás 20.30 horas. Trátase dun monólogo actual que fala das consecuencias dos recortes sociais a través da vida da súa protagonista, unha moza de barrio que pasa os días nun bucle de alcohol e apatía roldando as rúas da súa vila. Interpretada por Alba Caneda, a súa personalidade magnética e directa amosa sen filtros e con humor os dilemas da protagonista na súa particular historia de amor-desamor, nas decisións que lle seguen e as consecuencias finais ás que se ve abocada polos recortes sociais.

Público infantil e familiar

Antes, o vindeiro sábado 11, unha nova proposta para a cativada da man de Naúfragos Teatro que traerán “Hugo”, unha de amizade dende a óptica dun neno con síndrome do aspecto autista. E para decembro, o sábado 16, outra proposta familiar con “Abracadáver” de As Sircópatas, un espectáculo de circo terrorificamente divertido, pensado para desfacerse dos medos a través do clown, malabares e escapismo. Ámbalas dúas funcións están programadas para as 18.00 horas.

A entrada é libre e de balde ata completar a capacidade da sala.