O Concello de Mos fomenta a autonomía das persoas con demencia mediante talleres impartidos pola Asociación de Familiares con Alzhéimer de Galicia (AFAGA). A alcaldesa, Nidia Arévalo, e a concelleira de Política Social, Sara Cebreiro, informaron da celebración de obradoiros de estimulación do servizo de Dependencia de Mos orientados á prevención e mantemento da autonomía persoal.

Os destinatarios desta iniciativa son persoas con diagnóstico de demencia e usuarias do servizo de Dependencia en Graos I e II. Os obxectivos son ralentizar o deterioro que implican as perdas de memoria, prever o illamento social da persoa maior ou doente, proporcionarlles un tempo de respiro aos coidadores e/ou familia, manter e fomentar a independencia da persoa maior no seu círculo social e familiar e retardar un avance do deterioro da memoria.

Impartiranse 3 días á semana, de 16.00 a 19.00 horas, nas instalacións das Escolas Unitarias da Comunidade de Montes de Torroso (antigas dependencias de ASODIFISI).

Para obter máis información sobre os mesmos as persoas interesadas poden dirixirse ao departamento de Política Social de Mos, no Multiusos das Pozas ou chamando ao 986 33 72 78 ou a AFAGA a través do teléfono 671 611 894.