O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta mobilizará máis dun millón de euros no territorio a través do programa de axudas LEADER 2014 -2020 na convocatoria 2023-2024. A iniciativa, que está cofinanciada pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader) da Xunta de Galicia, fondos Feader e a Administración xeral do Estado, xestionase a través do GDR da zona co obxectivo de apoiar a aqueles proxectos que avancen no desenvolvemento local.

A entidade supramunicipal tramitou ata un total de 25 solicitudes, entre proxectos produtivos e iniciativas non produtivas, das que se aprobaron un total de sete e outras oito quedaron en lista de agarda. Das actuacións de ámbito empresarial destinadas á producir bens e/ou servizos os catro proxectos aprobados suman un investimento total de 781.699,90 euros e un importe de axudas conxunto valorado en 321.917,13 euros. Os proxectos inicialmente aprobados nesta categoría son a Pensión Cabañas A Devesa (Crecente), Casa de Labranza en A Aldea, Barcela (Arbo), a Nave ampliación de Silvareira Servicios Forestais, S.L. (Ponteareas) e instalación dun secadeiro para deshidratación de gallinácea e outros residuos agroindustriais locais na empresa Ecocelta (Ponteareas). Os proxectos privados que non se poden destinar á venda, contan cun investimento global de 128.712,75 euros e o valor total das axudas ascende a 76.728,76 euros. Os fondos serán destinados á actualización e modernización da divulgación do recursos patrimoniais e culturais de Taboexa (As Neves), a mellora social con pista polideportiva na parroquia de Meirol (Mondariz) e ao equipamento para a posta en marcha dun centro de Atención Diúrna Terapéutica para persoas con discapacidade (Ponteareas). Por outra banda, o Concello de Mondariz tamén resultou beneficiario dunha axuda por importe de 76.728,76 euros para a creación dun centro de interpretación interactivo da cestería, o cal supón un investimento total de 134.950,52 euros. Metodoloxía LEADER As axudas LEADER deben estar aliñadas coa Estratexia de Desenvolvemento Local de cada GDR, que se deseña en base a unha metodoloxía ascende que recolle a información recadada nun proceso participativo, no que a propia cidadanía de cada territorio suxire as liñas de desenvolvemento que a súa zona debería seguir.