As persoas maiores de Tomiño cultivan corpo e mente nunha nova edición do programa Reactívate, un plan de envellecemento activo e de hábitos saudables que busca mellorar a calidade de vida, promover as relacións sociais e a autonomía persoal a través dun enfoque multidisciplinar entre a veciñanza maior de 55 anos.

En colaboración coa asociación Afaga Alzheimer, o Concello pon en marcha un ano máis este programa ideado para fomentar a vida activa entre as veciñas e veciños de maior idade. “Queremos ofrecer a todas as persoas interesadas un plan de actividades que lles resulte interesante, atractivo e útil para a súa vida cotiá, favorecendo que saian da casa, estean en contacto con outras persoas e se manteñan activos e activas”, explica o concelleiro de Benestar Social, Rubén García. As clases comezaron antonte e nelas as persoas participantes realizan diferentes actividades que favorecen a memoria, a actividade física moderada e o lecer, sempre na compaña de máis xente da mesma idade ou incluso máis nova. O programa de actividades desenvolverase ata o vindeiro mes de xuño con clases dous días á semana, luns e xoves, de 10.00 a 12.30 horas, nas instalacións da Asociación Vontade, no Lugar A Rocha.