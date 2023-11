O CEIP Plurilingüe Nosa Señora dos Remedios, de Ponteareas, inaugurou o pasado Día das Bibliotecas, 24 de outubro, a súa biblioteca reformada e con novo nome: Xela Arias. A xornada comezou coa visita do alumnado do centro que puido ver o gran cambio entre a antiga e a nova. Os estudantes coñeceron os seus espazos e as súas normas de uso para coidala e gozala. Ao acto acudiu o xefe territorial de Educación e a directora Xeral de Ordenación e Innovación Educativa, que trouxo uns agasallos para a biblioteca. Estivo a alcaldesa de Ponteareas e o concelleiro de Cultura, representantes do CRA “A Picaraña”, da FANPO e da Anpa O Loureiro. Pola tarde puideron visitala os pais.