Logo da Festa do Codillo o pasado domingo, o Concello de Mos continúa esta fin de semana con outra cita gastronómica propia do outono. Celébrase mañá, no mesmo emprazamento, a contorna do Pazo de Mos, a gran xornada de degustación de cogomelos que pon fin a unha semana enteira de charlas das XIX Xornadas Forestais e Micolóxicas.

A partir das 12.00 horas poderase visitar unha mostra micolóxica, con consulta aberta ao público, e o VI Micomercado no que haberá mirabeles, porco celta, albariño, produtos e conservas da horta e tamén de cabaza, meles de Galicia e queixos. Será pois un evento de promoción agroalimentaria de produtos galegos. A gran degustación correrá a cargo da Asociación de Bares e Restaurante de Mos e dos seis establecementos hostaleiros do municipio participantes nestas xornadas, onde poderemos atopar ao longo de todo o mes de novembro os pratos que servirán mañá e entre os cales se ofertan, por primeira vez, propostas veganas. Tapas a 6,50 euros Establécese un prezo único por tapa de 6,5 euros. O Pazo de Mos servirá caldo de setas denominado caldo das bruxas (tapa vegana); Maceira burguer de setas (tamén vegana); A Adega da Tía Carmen servirá empanada de pan de millo e trigo de setas e castañas e croquetas de setas, millo e castañas; Curuxeira servirá espaguetis con salsa de nata, espinacas e setas, tortilla de patacas de setas e xamón e tiramisú de trufa; O Bocadiño ofrecerá un variado de setas e champiñóns con garavanzos (tapa vegana) e tostas con nata, bacon e variado de setas e Baxiña servirá croquetas de setas shiitake con bechamel e queixo e setas á feira (tapa vegana a base de seta shiitake, pataca, sal mariña e alga nori, espolvoreadas con pementón). Para amenizar esta xornada están programadas a maiores unha serie de actividades. Non faltará a música cun concerto, pequeno formato, ao mediodía, de Son do Sil. E, pola tarde, ás 16.30 horas, dirixido ao público infantil, o espectáculo “Romarías: Contos e lendas da nosa terra” a cargo de Raquel Queizás.