Baldráns e Paramos son as dúas parroquias tudenses que esta temporada se incorporaron ao programa “Cultiva a mente” organizado polo Concello de Tui, chegando así á totalidade do municipio. Son preto de 180 persoas as que participan nesta iniciativa, realizada en colaboración con AFAGA, que promove, entre os maiores de 55 anos, un envellecemento activo mellorando a súa calidade de vida. Así, os obxectivos do programa son reforzar e exercitar as capacidades cognitivas, como a memoria, a atención ou a linguaxe; previr posibles patoloxías e socializar e mellorar o estado emocional.

O alcalde de Tui, Enrique Cabaleiro, e o concelleiro de Servizos Sociais, Ismael Diz, asistiron á primeira das sesións en Baldráns e Paramos dando é benvida ás persoas usuarias e amosando a súa satisfacción pola extensión do programa, posto en marcha en 2019. O rexedor lembrou “a importante aposta que dende o Concello de Tui se fai polo eido social”, e destacou coma “dende o primeiro momento con “Cultiva a mente” apostouse pola descentralización deste servizo achegándoo á cidadanía das distintas parroquias”. Pola súa banda, o edil felicitou ás persoas participantes nesta actividade, aludindo “á excelente acollida que ano a ano foi rexistrando o programa, que foi pouco a pouco ampliando o número de centros nos que se impartía, e que este ano chega xa á totalidade das parroquias”. Inscrición aberta O prazo de inscrición no programa permanece aberto ao longo de todo o ano a través do impreso dispoñible na páxina web tui.gal.