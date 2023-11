Fomentar a participación da veciñanza en actividades artísticas e creativas é o obxectivo do IV Concurso Fotográfico Concello de Covelo. Ata o venres 17 de novembro ás 13.30 horas poderán presentarse as fotografías que respondan ao tema elixido para este ano, “Covelo, Turismo, Cultura e Patrimonio”. Doce fotografías de interese turístico, cultural e patrimonial formarán parte dos dous mil calendarios do 2024 que, como de costume, serán repartidos entre a veciñanza no mes de Nadal. Deste xeito tan visual, a riqueza natural e histórica do Concello de Covelo formará parte do día a día das persoas que pasen a recollelo pola Casa do Concello a partir de mediados de decembro.

As persoas interesadas en participar deberán achegar as súas fotografías á Biblioteca Pública Municipal impresas en cor e branco e negro en papel fotográfico horizontal de tamaño 21x30 cm (300 p.p.) e tamén en formato dixital. Cada participante poderá presentar un máximo de dúas obras. As fotos serán presentadas baixo un código escrito no respaldo da fotografía facilitado na biblioteca, e sen datos do autor. Irán acompañadas dun sobre pechado, no exterior deste figurará o mesmo código que o das fotografías e no interior do sobre depositarase unha nota co nome, apelidos, domicilio e teléfono de contacto do autor. As bases do concurso poden consultarse na páxina web municipal www.concellodecovelo.es. Exposición e veredicto O sábado día 18, ás 19.30 horas no Auditorio Municipal de Covelo, terá lugar a apertura da exposición das fotografías presentadas e a continuación un xurado formado por fotógrafos profesionais darán o seu veredicto. A Concellería de Cultura informa que se establecen tres premios. A persoa gañadora poderá elixir entre un curso de fotografía ou unha experiencia fotográfica de montaña. A que quede en segunda posición recibirá dúas ampliacións fotográficas de 40x30 cm e o terceiro premiado unha ampliación fotográfica de 40x30 cm tamén sobre soporte ríxido.