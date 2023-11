A Sala Municipal de Exposicións do Concello de Tui acolle dende onte unha exposición dedicada á figura do egrexio médico e filósofo tudense Francisco Sánchez de quen se celebra este mes o cuarto centenario do seu falecemento, o 16 de novembro de 1623, na cidade francesa de Tolosa.

Para a concelleira de Cultura, Sonsoles Vicente Solla, esta exposición permite un achegamento á figura deste pensador tudense, un dos principais representantes da filosofía europea do século XVI, que co gallo deste centenario dende o Concello de Tui se pretende divulgar a súa obra e traxectoria. Ademais, o martes 14, a partir das 16.00 horas na Sala Félix Rodríguez, celebrarase un ciclo de conferencias sobre Francisco Sánchez no cuarto centenario do seu pasamento. Debuxando o Tui xudeu A Sala Municipal de Exposicións acolle, de xeito paralelo, unha escolma dos debuxos realizados, no pasado mes de setembro, no decurso do encontro en Tui dos grupos de urban skeaters co lema “Debuxando o Tui xudeu”. Un total de 42 debuxos, realizados por algúns dos participantes neste evento, recollen diversos lugares do conxunto histórico tudense realizado in situ ao longo daquela xornada cunha multiplicidade de técnicas.