A hostalería da Cañiza xa está preparada para servir durante os meses máis fríos do ano o “cocido cañicense”, un prato senlleiro con identidade propia e un atractivo culinario que vén a engadirse aos outros moitos activos turísticos da capital da Paradanta

Son moitos os padais que xa coñecen o cocido cañicense, pero promovido polo Concello, os hostaleiros da vila organizan esta nova tempada, esmerándose en cociñar este prato tradicional preparado con chourizo de cebola e de carne, fuciño, rabo, orella, cacheira, lacón, touciño e costela de porco completado con pito, carne de vacún, patacas, fabas, garavanzos, cenorias e verdura ou repolo. Todo iso acompañado con pan rústico e pan de millo ou “bica” e regado polos caldos brancos e tintos, da denominación de orixe Rías Baixas, tamén da Cañiza. Antes ou despois deste prato ofrecerase un caldo servido en tazón. E como en toda boa comida, non pode faltar a sobremesa: arroz con leite ou leite frita e café.

“Dende o consistorio e de acordo cos nosos hostaleiros quixemos reenfocar estas xornadas, para non limitalas a unha fin de semana, senón que dende hoxe e ata rematar o inverno, calquera comensal poida gozar cos nosos manxares”, sinalaba o alcalde Luis Piña durante o acto de presentación a pasada semana.

Os prezos non están unificados xa que cada local ofrece variantes e formas distintas de servilo. Por iso é recomendable chamar antes e reservar. Son un total de 11 os establecementos hostaleiros que serven o cocido cañicense: Os do Resero (986652431), Área de servicio (986652369), Restaurante JC (986652400), Xatome (886216744), Eligio (986651047), O noso bar (986651265), Pirri (986156247), Piri Piri (986652332), Arela (608727766), Cruceiro da Balsada (986654171) e Eido do Monte (607812201)