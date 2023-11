Xunto ao viño, o oficio de cabaqueiro, herdado dos romanos, é outro dos símbolos de identidade do Rosal. O municipio do Baixo Miño celebra mañá unha demostración deste traballo artesanal de elaboración de tellas e ladrillos. Será a partir das 17.00 horas, na Praza do Calvario, cando terá tamén lugar a lectura do pregón a cargo da doutora en Xeografía e profesora Ánxeles Verea Castelo e que suporá o broche de ouro das III Xornadas de Patrimonio.

Este ano, debido a problemas de saúde dalgún dos cabaqueiros participantes, a tradicional demostración dos traballos da tella non tivo lugar o día 12, dentro das Festas patronais do Pilar, senón que se trasladou ao domingo 5 de novembro, encadrado nunha nova edición das Xornadas de Patrimonio.

A maiores de contemplalo en directo mañá, o traballo dos cabaqueiros está exposto de xeito permanente na Casa dos Oficios do Rosal, coñecido como Museo do Cabaqueiro, no que, distribuídos en tres salas, pódese descubrir a historia e o legado cultural asociado aos telleiros. Ferramentas, documentos, obxectos cotiáns, imaxes e testemuñas que nos achegan a este oficio, ás duras condicións nas que se desenvolvía e as técnicas e saberes específicos do mesmo.

Precisamente, unha persoa que estudou a fondo o oficio e a forma de vida dos mestres cabaqueiros é a mestra María Ángeles Verea Castelo, que mañá lerá o pregón pero antes, esta mesma mañá, ás 11.00 horas no Centro Social Polivalente, falará sobre os “fomentadores” da industria do barro.

Esta será a última das charlas desta terceira edición das Xornadas do Patrimonio, iniciativa a través da cal O Rosal bota unha ollada ao seu pasado cunha serie de actividades de balde para todos os públicos coas que o Concello busca dar a coñecer e poñer en valor o patrimonio rosaleiro tanto material como inmaterial.

Son catro xornadas (21 e 28 de outubro e 4 e 5 de novembro) que permiten á veciñanza “achegarse a aspectos fundamentais da nosa historia para entender O Rosal de hoxe e valorar o traballo das nosas e nosos antepasados”, explica a alcaldesa, Ánxela Fernández Callís.

As xornadas comezaron coa charla de Augusto Pérez Alberti sobre “O patrimonio xeomorfolóxico da costa do Rosal: unha historia de máis de 120.000 anos” e unha visita guiada á praia de bolos de Portecelo. Continuaron cun encontro con Eduardo Méndez Quintas, quen falou sobre os “300.000 anos do traballo da pedra en Galicia” facendo tamén unha visita guiada, neste caso ás escavacións arqueolóxicas das Gándaras de Budiño. E rematan esta fin de semana afondando no traballo dos cabaqueiros

Os fomentadores da industria do barro

María Ángeles Verea Castelo imparte hoxe a última das conferencias das III Xornadas de Patrimonio a cal estará centrada precisamente nos cabaqueiros. Baixo o título “Os ‘fomentadores’ da industria do barro”, esta investigadora, descendente dunha coñecida saga de fabricantes de Boimorto que estuda dende hai anos o mundo dos cabaqueiros, explicará como naceu a súa paixón polo coñecemento dos telleiros do Baixo Miño e destacará non só o importante papel que exerceron na construción dunha das grandes obras do século XVIII como o estaleiro e arsenal de Ferrol, senón tamén que puxeron as bases do nacemento de futuras industrias cerámicas en Galicia. Será hoxe, ás 11.00 horas no Centro Social Polivalente.

Verea Castelo é autora da tese doutoral “Estudio dunha industria tradicional: as telleiras galegas”. Nela, recolle que entre 1750 e 1800 os mestres telleiros do Baixo Miño tiveron ao seu cargo os diferentes asentos de tella e ladrillo para as Reais Obras de Ferrol e preséntaos como “verdadeiros empresarios, con capacidade económica, de xestión e de asociación, inversións e diferentes negocios”.