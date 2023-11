A biblioteca municipal de Baiona premiou aos lectores máis activos. Manuel Quintans, con 89 préstamos, e Eva Carneiro, con 65, dentro da categoría adulto, e Leo Cabral (122 préstamos) e Paz Barcia (65 préstamos), na categoría infantil, son os baioneses que máis libros leron ao longo deste ano.

Con tal motivo, recibiron da man do alcalde, Jesús Vázquez, e co edil de Cultura, Policarpo Vilar, cadanseu libro nun acto que se desenvolveu coincidindo co Día das Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de outubro. Como dato, dende o pasado 24 de outubro de 2022 ata o 24 de outubro do presente ano, a biblioteca de Baiona rexistrou un total de 10.511 préstamos.