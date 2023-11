Baiona e Pornic reforzarán os seus lazos unha vez máis cun intercambio entre alumnado de ambos municipios. Este foi o motivo polo que as mestras do Collége Jean Mounés, Véronique Nocet e Marie - Noëlle Andrieu, visitaron a vila mariñeira, comezando a organizar así, xunto co profesorado do CPI de Cova Terreña, a viaxe que os estudantes baioneses realizarán a terras galas o vindeiro mes de marzo. Durante a súa estancia, aproveitaron a ocasión para coñecer a estrutura administrativa e o funcionamento do colexio baionés e ver de primeira man como actúan tódolos axentes implicados na ensinanza da localidade.

O alcalde, Jesús Vázquez, e a concelleira de Educación, Nuria Leyenda, recibíronas no Concello, a onde acudiron acompañadas da directora e da xefa do Departamento de Francés do CPI de Cova Terreña, Isabel Martínez e María Paz Rodríguez, respectivamente. O rexedor destacou a importancia destes intercambios sinalando que “o Concello de Baiona procura que as súas relacións co pobo irmán non se limiten a encontros esporádicos, senón que estes se establezan con carácter permanente e de continuidade no tempo, e que non sexan exclusivamente de órganos oficiais ou autoridades protocolarias, senón de participación cidadá”.