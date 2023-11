A Concellería de Igualdade de Baiona, a través do Centro Municipal de Información á Muller (CIM), pon en marcha o programa “Con Voz Propia”, unha intervención psicopedagóxica na que a práctica vocal (coral e solista) utilízase para incrementar o empoderamento das mulleres.

A cabalo entre a canto-terapia e a aula de música común, o programa combina as estratexias propias do ensino convencional do canto co enfoque músico-terapéutico, facendo da expresión musical un vehículo para a expresión emocional

“Con Voz Propia” desenvolverase os mércores en horario de mañá, con inicio o 8 de novembro e remate o 17 de xaneiro. Aquelas mulleres que estean interesadas en participar poden contactar co CIM chamando ao teléfono 986 35 75 54.