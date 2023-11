O Concello de Arbo fai unha valoración moi positiva turisticamente deste 2023. Comezou en FITUR coa entrega do distintivo á Festa da Lamprea como “Festa de Interes Turístico Internacional”, que recoñece a antigüidade (é a máis lonxeva de Galicia), singularidade, vinculación, valor gastronómico e cultural desta Festa.

En febreiro, Arbo e Sainte-Terre (Francia) estreitaban lazos asinando o acordo previo para o irmandamento, co propósito de profundar os lazos de amizade, colaboración e cooperación que lles unen.

Cume da tempada “lampreeira”, en abril. Arbo celebraba a sesenta e tres edición da Festa da Lamprea cun “cheo absoluto” e “record de visitantes durante os tres días”. Tamén en agosto, a “Festa da Lamprea Seca”, pechaba o verán con marca histórica, superando a venda da lamprea seca e a asistencia de publico, o que consolidada a Arbo como “a Capital Mundial da Lamprea, corazón dos viños Condado e Albariño”.

Revisados os datos, o Concello considera demostrado que Arbo é un reclamo turístico. Un total de 550 persoas pasaron polo Museo Arabo e por Arbo só neste mes de outubro, para coñecer os costumes, o patrimonio, o Museo, a Lamprea e os viños das adegas de Arbo.

Segundo informa o alcalde, Horacio Gil, “o numero de visitantes superou todas as previsións e desde o goberno arbense valoramos que o éxito de turistas veu pola promoción que leva feito desde o consistorio nos últimos anos e a variedade de actividades que se realizan ao longo do ano, fomentando o turismo a Arbo durante os 12 meses do ano”.

A páxina foro-cidade,sinala que en agosto de 2023 o número de turistas que visitaron Arbo foi de 6.930 un 58,4% máis que en agosto de 2022, sendo o total 23.796 os que escolleron Arbo desde xaneiro a agosto de 2023 para pasar as súas vacacións, un 20,1% máis que no mesmo período de 2022. O total de turistas de orixe nacional foi de 6.248 (-0,6%) e os de orixe internacional 17.548 (+29,7%).

“Desde o Concello, estamos centrados en novos proxectos para a promoción de Arbo e os seus recursos turísticos de fronte ao ano que vén” adianta o rexedor, Horacio Gil.