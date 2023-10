Un obradoiro de arte terapia e un curso de dixitalización son as dúas últimas accións impulsadas polo Concello de Baiona dirixidas ao sector feminino da poboación.

Un total de 26 baionesas participan no programa de formación gratuíta “Galegas Dixitais”, que ten por obxectivo a dixitalización das mulleres na procura de emprego. Dende o pasado día 4 de outubro e ata o 15 de novembro, en horario de 09.00 a 14.00, as alumnas recibirán unha formación centrada en competencias dixitais básicas, avanzadas e para o emprendemento no centro multiusos Ángel Bedriñana. Na clausura do mesmo, as participantes recibirán un diploma acreditativo e un ordenador portátil.

Por outra banda, o multiusos de Sabarís acolle un obradoiro de arte terapia para mulleres organizado pola Concellería de Igualdade de Baiona. Son unha ducia de baionesas as que participan na actividade “Ti creas, expresas, contas: Ti transformas”, cuxo obxectivo é promover o desenvolvemento da creatividade e da capacidade de expresión desde un espazo de reflexión, así como fomentar a resiliencia.

Esta actividade, ao igual que a anterior, é gratuíta e desenvólvese ao longo de diferentes días deste mes de outubro en horario de mañá. Logo de realizarse xa a metades das sesións, quedan por diante outras tres que terán lugar os martes 24 e 31 e o xoves 26.

O taller é coordinado e impartido pola artista Irene Silva, que xunto coas alumnas participantes elaborará unha mostra colectiva que visibilice a importancia da participación para alcanzar obxectivos sociais

A arte terapia é unha disciplina pola que, usando materiais das artes plásticas, favorece o proceso de reflexión e desenvolvemento persoal a través do proceso creativo e de expresión artística. Realízanse actividades plásticas para conseguir relaxación, conciencia corporal, afrontamento do estrés e da ansiedade. Trabállase o autoconcepto, a autoimaxe e autoestima, incrementando a motivación e a enerxía vital entre outras moitas cousas. En definitiva, conseguir un desenvolvemento persoal por medio da arte.