TO patrimonio natural e patrimonial, xunto aos servizos dispoñibles na cidade fixeron que Tui fose o lugar elixido para celebrar o II Encontro de Autocoidado Profesional, organizado pola entidade de aprendizaxe vivencial e xestión emocional Creando Educación Social, do que participaron unha vintena de persoas de toda Galicia, Madrid, Tenerife e Valladolid. Realizaron distintas actividades coma experimentación con arxila. talleres de relaxación e risoterapia e unha ruta guiada pola senda do río Tripes

Raquel Montero e Lucía Fernández, de Creando Educación Social, puxeron en marcha esta iniciativa o ano pasado co obxectivo de crear espazos de encontro e autocoidado nos que profesionais do ámbito social coiden da súa saúde emocional, creando, ao tempo, unha rede de apoio sólida e que perdure no tempo.