O Concello de Soutomaior celebrou o pasado luns, 16 de outubro, un acto na biblioteca municipal Luís Seoane ao abeiro do Día das Escritoras, impulsado pola Biblioteca Nacional de España. Para esta edición, a concelleira de Cultura, Silvia Cernadas, e a técnica da biblioteca decidiron centrar o foco en María Moliner, autora do “Dicionario de uso do español”. Así, varias persoas do público asistente ao acto leron varios textos da propia Moliner, reivindicando a súa relevancia histórica como escritora.

Trala lectura de textos, a concelleira procedeu a facer lectura do Manifesto do Ministerio de Cultura, que nesta edición tiña por leitmotiv “o pracer, a ledicia e o riso das mulleres”. O acto estivo amenizado pola música en directo de Carlos Rischewski, guitarrista que tamén dirixe e coordina os encontros de guitarra impulsados polo Concello de Soutomaior a través da Rede Aviva. Exposición de libros Por outra parte, o Concello de Soutomaior celebrará o Día das Bibliotecas, que se conmemora cada 24 de outubro, coa inauguración dunha exposición impulsada pola Fundación Carlos Casares e que trata sobre o mundo dos libros: a historia e partes dun libro, o deseño das cubertas... Ademais, a exposición, que durará como mínimo dúas semanas, tamén afonda na relación que Carlos Casares mantivo coa literatura ao longo da súa vida. Cernadas destacou “o impulso dado polo Concello de Soutomaior aos eventos culturais relacionados coa literatura”. Ademais, puxo en valor todo o traballo desenvolto pola biblioteca municipal Luís Seoane “á hora de deseñar programacións e actividades que revitalicen o tecido cultural de Soutomaior e sirvan para fomentar a cultura entre a veciñanza do Concello”.