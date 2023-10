Chegados a estas datas, Salvaterra de Miño organiza unha das actividades fixas xa no seu calendario festivo anual. Volve o roteiro nocturno de Samaín, o martes 31 de outubro.

As inscricións están abertas e o único requisito para participar é aportar un produto de hixiene ou non perecedoiro que irá destinado ao banco de alimentos. As prazas son limitadas e a data límite para anotarse é o vindeiro venres 27, se é que non se esgotan antes, a través da páxina web https://www.barafundaanimacion.com/Roteiros/salvaterra.

Serán unha noite e madrugada terroríficas para a cativada, a partir dos 11 anos, e adultos.

Como sempre aconséllase aos participantes que acudan caracterizados xa que esa noite Salvaterra de Miño agochará moitas sorpresas e sustos nun percorrido que comezará na Praza do Concello e rematará no Campo de Fútbol do Casal. Ao chegar haberá chocolate quente para todos os participantes.

Do mesmo xeito que en edicións anteriores, a saída será ás 20.00 horas e farase de xeito escalonado en grupos organizados, que deberán seguir as indicacións do percorrido para chegar ao final do roteiro.

Obradoiro de máscaras

Enmarcado tamén na programación especial de Samaín, organízase un obradoiro de máscaras na biblioteca municipal. Celebrarase o venres 27 e ante a elevada demanda, dende o Concello optaron por ampliar prazas programando unha nova data, o martes 31 de outubro, con dúas quendas igualmente, ás 16.30 e ás 18.00 horas. A participación é de balde e é preciso inscribirse enviando un correo electrónico ao enderezo biblioteca@concellodesalvaterra.org.

Por outra banda, colgouse tamén o cartel de completo, ao cubrir as prazas dispoñibles, na actividade “Tarde de medo en busca do tesouro” dirixida a nenos de entre 3 e 11 anos e prevista para o luns 30, ás 17.00 horas, na Praza do Concello.