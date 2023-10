O Concello de Salceda de Caselas convocou a terceira edición do Concurso de Pinchos do que participarán varios establecementos hostaleiros da vila, cuxa listaxe poderase consultar na cartelería e redes socias municipais.

A degustación dos mesmos será os venres e sábados, 3, 4, 10 e 11 de novembro, en cada uno dos locais, a partir das 20.00 horas, a un prezo fixo de 2,50 euros.

Para o concurso, nesta ocasión establécese unha única categoría, a de pincho. Cada local recibirá unha urna convenientemente selada e boletos para que o público vote de 0 a 5 no momento do consumo. As persoas que degusten os pinchos deixarán nese boleto os seus datos, xa que tamén se usarán para os sorteos dos premios ao público. Ao finalizar o certame, todos os votos serán contabilizados no Concello.

Para os establecementos hostaleiros establécense dous premios (primeiro e segundo), que resultarán nunha placa de recoñecemento da posición conseguida. E para o público establécense tres premios que se conseguirán por sorteo, un deles será outorgado polo Concello en vales de consumo para todo o comercio local, outro será de Acisa en forma tamén de vales para consumir nos establecementos asociados e, por último, outro en forma de vales para consumir na hostalería que participa no certame.