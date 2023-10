A celebración de festas tradicionais como o Samaín ou os magostos son dúas das propostas de lecer para esta época do ano do Concello de Redondela, que vén de presentar toda a programación cultural para os vindeiros meses.

Para festexar o Samaín está programada unha xornada completa de actividades o vindeiro martes día 31 de outubro. A partir das 17.00 horas terán lugar obradoiros de cabazas e de maquillaxe e tatuaxes de terror tanto no multiusos da Xunqueira como no de Chapela. A Alameda Castelao acollerá un “Túnel do Terror”, entre as 18.30 e as 21.30 horas, para rapazada a partires dos 12 anos, así como o espectáculo “Pesadelos”, de Troula Animación, no Palco da Música.

Ademais, o pasarrúas “Matilda a araña xigante” sairá ás 19.30 horas dende a Praza de Ribadavia recorrndo o centro da vila e para aqueles que desexen emocións fortes poderán participar nun xogo de escape onde para fuxir hai que superar unha serie de probas nun tempo determinado, será no multiusos da Xunqueira, de 19.00 a 21.30 horas.

Por último, organízase a visita teatralizada “Noite de defuntos” na que as persoas asistentes poderán vivir as lendas, supersticións e crenzas da vila mentres recorren diferentes rúas.

Magosto

Por outra banda, é tempo tamén de magosto e en Redondela están programados tres. O primeiro deles será o vindeiro sábado, día 28, no multiusos de Chapela. Outro o propio día de San Martiño, o 11 de novembro, en Ventosela, no centro cultural A Miñoteira. E, por último, o domingo 19 haberá un magosto popular na Alameda de Castelao, en Redondela.

Todos eles son de balde e darán comezo ás 17.00 horas.