O Concello Soutomaior ten preparado un programa de actividades para celebrar o Samaín. O vindeiro sábado 28 de outubro, entre as 17.45 e as 19.00 horas, na Praza de Cima de Vila, obradoiros de maquillaxes de Samaín e de candeas, que logo lucirán no pasarrúas que dará comezo ás 19.00 horas, percorrendo Xosé Solla ata Talo Río. A Santa Compaña e o seu séquito guiarán aos participantes nesta “noite de ánimas” aberta á participación de todas as persoas que o desexen, portando cirios, velas, cabazas talladas... A partir das 20.30 horas haberá degustación de castañas de balde, un concurso de doces e sobremesas de tempada, ambientación interactiva “Entreosmundos” e para rematar disco móbil A Duendeneta.

O domingo 29, de 17.00 a 20.00 horas, xogo de escapismo “Libera á pantasma”, con cinco quendas e dúas salas, segundo a idade (de 3 a 7 anos e a partir de 8), no multiusos de Arcade. Para participar é preciso inscribirse en liña con prazo ata o vindeiro xoves 26. E para rematar, o martes 31 celebrarase “Alén da noite”, unha xincana para a mocidade de 14 a 17 anos. Será de 20.00 a 22.30 horas na Alameda de Talo Río.