O Concello do Rosal, xunto tamén co de Ponteareas e Xinzo de Limia, opta por primeira vez a conseguir unha ‘Flor de Honra’ do certame internacional Vilas en Flor de Galicia, unha iniciativa que procura a mellora ambiental, social e económica dos municipios galegos de menos de 50.000 habitantes.

Organizado pola Fundación Juana de Vega, a Asociación de Viveiristas do Noroeste (Asvinor) e a Asociación Galega de Empresas de Xardinería (Agaexar), tres membros do xurado visitaron o municipio rosaleiro, ao igual que fan cos outros 38 concellos participantes nesta edición do certame, co fin de coñecer a traxectoria do Concello para mellorar e potenciar os espazos verdes urbanos, a súa xestión sostible, a educación ambiental e a concienciación veciñal no coidado da contorna natural.

A visita comezou cunha reunión no consistorio no que se lles amosaron as intervencións e proxectos desenvolvidos ao abeiro da transformación verde do Rosal, “unha aposta pola sustentabilidade ambiental en todas as áreas de acción e competencia municipal para converternos nun concello do rural galego modelo do avance sostible, respectuoso e responsable coa nosa realidade e o noso medio ambiente”, sinalou a alcaldesa, Ánxela Fernández durante o encontro.

O encontro continuou co percorrido da Praza do Calvario, exemplo de transformación e de recuperación de espazos públicos “nun Rosal pensado para as persoas no que se traballa para eliminar o uso desmedido da mobilidade motorizada e a contaminación ambiental ou o emprego de materiais contaminantes na creación das áreas de lecer”. Son máis de 5.200 metros cadrados que pasaron de ser un aparcamento a unha zona de lecer e convivencia.

Alcaldesa, equipo de goberno e xurado desprazáronse tamén ata a Explanada do Horizonte, un dos tres ecoparques creados nos últimos tres anos no Rosal, áreas de lecer creadas mantendo as características xeomorfolóxicas do lugar e a vexetación autóctonas e con orixinais instalacións para uso e desfrute da cativada. Xunto a esta zona deseñada por María Fandiño e con numerosos galardóns a nivel internacional, tamén se lles explicaron as actuacións realizadas no ecoparque de Viso dos Eidos e no ecoparque do Sobreiral, no centro urbano do Rosal.

Outro dos piares fundamentais da visita foi o percorrido polas Eiras, tanto pola capela da Madalena como pola zona do río. Neste espazo, alcaldesa e concelleiros amosaron aos membros do xurado a contorna das sobreiras da Madalena, incluídas no catálogo de árbores senlleiras de Galicia. O Concello está a traballar nun proxecto de conservación e transformación do paisaxismo desta contorna, potenciando o valor natural da contorna da Ribeira para conectalo co valor natural e matrimonial do Monte da Madalena.

A alcaldesa amosou a súa satisfacción pola visita do xurado do certame Vilas en Flor e o seu convencemento de que “O Rosal obterá moi bos resultados na súa primeira candidatura a obter unha Flor de Honra”.