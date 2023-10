Unha viaxe no tempo polas páxinas dun álbum dinámico no que poesía e fotografías son as principais aliadas. Así é ‘O Miño sereno’, o primeiro volume de ‘A memoria dos ríos’, unha colección dedica aos principais ríos da Península Ibérica posta en marcha polo Ministerio de Cultura y Deporte e que neste primeiro libro conta co apoio e financiamento da Eurocidade Cerveira-Tomiño.

Un proxecto que arranca en augas do Miño e que permite desfrutar ao público da riqueza deste río a través dun libro interactivo da documentalista Lucía Laín que propón unha viaxe dende o seu nacemento ata a desembocadura. “A riqueza que nos brinda a propia natureza do río xunto ao inmenso abano de posibilidades que ofrecen as novas tecnoloxías fan deste libro unha oportunidade única para trasladarse á realidade do río, co seu pasado e o seu presente”, salienta a autora. Neste libro o público poderá deixarse levar polos efectos inspirados na visión binocular da fotografía estereoscópica, por ilusións en 3D, audios e vídeos para achegarse a momentos históricos como o lanzo da cruz ou as distancias e os tempos marcados polas propias redes dos pescadores ou a lugares como a Ilha dos Amores, acompañados de imaxes de principios do século pasado e de testemuños actuais.