Durante o mes de outubro, o territorio do Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta estase a posicionar como un xeodestino, referente en oferta turística internacional, poñendo en valor os seus recursos termais, paisaxísticos e culturais a través de diversas iniciativas promovidas por este supramunicipal que engloba aos concellos de Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda e Salvaterra.

Con motivo do Día Europeo do Patrimonio Termal, do 11 ao 13 de outubro, Mondariz Balneario albergou un programa repleto de actividades entre as que destacaron diferentes conferencias de expertos nacionais e internacionais e visitas guiadas por diversos puntos de interese patrimonial e de desenvolvemento da zona.

O evento, que contou coa participación de máis dun cento de persoas, estivo organizado polo GDR Condado Paradanta e a Asociación Europea de Cidades Termais Históricas (EHTTA) en colaboración co Concello de Mondariz Balneario, o Balneario de Mondariz e de Augas de Mondariz.

As persoas participantes, ademais de asistir a diversos relatorios relacionados co patrimonio termal a nivel mundial, tamén tiveron a oportunidade de coñecer en detalle a historia da Fonte de Troncoso, o Castro de Troña, as augas de Sabaxáns e o invernadoiro e xardíns do Gran Hotel de Balneario de Mondariz. Visitaron a empresa Augas de Mondariz, a adega Señorío de Rubiós, museo Arabo, o Centro de Interpretación dos Carranos,en Covelo e ao Espazo Termal Teáns, en Salvaterra de Miño.

Visitas inmersivas

Como actividade complementaria, o GDR Condado Paradanta elaborou un programa de visitas inmersivas nos xardíns do Gran Hotel, no que máis de 60 veciños do territorio se caracterizaron dos anos 20 para recrear o ambiente de ocio que se vivía na vila termal durante a súa época dourada.

Unha gran afluencia de público achegouse ata Mondariz Balneario para gozar de música en directo, unha terraza con servizo de bar e das interpretacións esporádicas que reviviron á persoas históricas e relevantes para a vila como foron Emilia Pardo Bazán, Ramón Cabanillas e Enrique Peinador.

Desde o GDR, agardan que con esta acción sexa o xerme dunha actividade que se consolide e perdure no tempo e da que xurda un novo recurso para o territorio.

Roteiros dez

Ademais da oferta cultural e termal, o GDR puxo en marcha Roteiros Dez, unha proposta innovadora que busca ofertar un roteiro guiado por cada un dos concellos que forman parte da asociación e complementalo cunha experiencia.

O programa, guiado por Julio Eiroa, inaugurouse coa ruta á Poza Piñeiro e a gandería Sesteiro, no concello de Covelo A vindeira cita será o 6 de novembro pola Senda do Tea, en Ponteareas, e contempla como experiencia alternativa unha actuación musical. A iniciativa á de balde e require inscrición previa.