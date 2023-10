Un ano máis dende o Concello da Guarda celebrarase a cerimonia dos Premios de Educación, galardoando aos estudantes máis laureados no curso 2022-2023, tanto por expediente académico como por esforzo persoal.

As bases reguladoras xa están expostas na web do Concello da Guarda e poden optar a eles alumnado dos seis centros educativos da vila, o CEIP A Sangriña, o CEIP Rodríguez Sinde, CEIP As Solanas – Nicolás Gutiérrez Campo, o IES A Sangriña, o Colexio P.P. Somascos – Fundación Educere e o Colexio Plurilingüe San Xosé da Guarda.

A entrega de galardóns terá lugar o luns 30 de outubro no Salón de Plenos da Casa dos Alonso no Concello da Guarda. Un acto público ao que o novo equipo de goberno municipal convida a toda a cidadanía a estar presente e “poñer en valor o esforzo e talento da mocidade da nosa vila no ámbito educativo e académico”.

Serán agasallados por parte do Concello da Guarda un total de 28 estudantes, 2 premios destinaranse ao alumnado de Ciclo Superior, 3 para o alumnado de Ciclos Medios, 5 premios para o alumnado de 2º Bacharelato, 8 premios para os estudantes de 4º ESO (dos cales 4 serán do IES A Sangriña, 2 do Colexio P.P. Somascos – Fundación Educere e 2 do Colexio Plurilingüe San Xosé da Guarda) e 10 premios para o alumnado de 6º de Primaria dos cinco colexios da vila.