O outono chegou ao Rosal cargado de lecer. O Concello puxo en marcha unha ampla axenda cultural para os meses de outubro e novembro, programación nas que as actividades infantís e a música comparten escenario coa igualdade, o patrimonio, o teatro ou as exposicións fotográficas.

Logo de celebrárense xa diversos actos, o máis próximo é o de mañá domingo, ás 19.00 horas no auditorio municipal, onde terá lugar un concerto do Coro Mistura Vocal. Mentres que o vindeiro sábado 28 celebrarase o Concerto de Outono e 19º aniversario da Coral da Agrupación Musical do Rosal; será ás 20.00 horas tamén no auditorio.

O mes rematará con Fulano, Mengano e Citano sobre o escenario representando a súa “Louca historia de Galicia”, o domingo 29, ás 19.00 horas. E novembro comezará cunha demostración dos traballos dos cabaqueiros o domingo 5, a partir das 17.00 horas, na Praza do Calvario

III Xornadas do Patrimonio

A programación de outono bota tamén unha ollada ao pasado coas III Xornadas do Patrimonio, unha serie de actividades para todos os públicos nas que se porá en valor o patrimonio material e inmaterial rosaleiro. As sesións serán o este sábado 21 e o vindeiro (28) e o 4 e 5 de novembro no Centro Social Polivalente.

Por outra banda, dende hoxe e ata o 26 de novembro, o gastrobar Daordaria acolle a exposición do fotógrafo rosaleiro Alberte Alonso Pereira.