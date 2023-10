O Círculo Recreativo Cultural acolleu o XIX Concerto de Corais organizado pola Coral Polifónica San Blas de Budiño, en colaboración co Concello do Porriño e a Deputación de Pontevedra. Ademais da coral anfitrioa, no certame participaron a Coral GLI Amici Appassionati, de Vigo, e a agrupación de San Blas Abesbatza, de Burlada, Navarra.