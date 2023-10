O Concello da Guarda celebra o Día das Bibliotecas con dúas actividades programadas para hoxe e a propia xornada conmemorativa, que será o vindeiro martes.

A Dirección Xeral do Libro, do Cómic e da Lectura, a través da Subdirección Xeral de Coordinación Bibliotecaria, impulsa a celebración do Día das Bibliotecas este 24 de outubro de 2023.

O lema deste ano, “Tecendo Comunidades”, pretende destacar o papel fundamental que desempeñan as bibliotecas na construción de lazos fortes dentro das nosas comunidades. Estas institucións son centros de conexión e aprendizaxe, onde as historias, as experiencias e os coñecementos son os fíos que unen aos cidadáns.

A Biblioteca Pública Municipal da Guarda organiza dúas actividades para celebrar o Día das Bibliotecas dentro do programa Ler Conta Moito da Xunta de Galicia en colaboración co Concello da Guarda.

Hoxe sábado, ás 12.00 horas, estará na biblioteca Trinketrinke Teatro co seu espectáculo “Animais do bosque”. Os Ratos de Lonxedetodo aman a natureza e saben o importante que é coidala e respectala. Contarán contos de diversos animais que habitan o bosque de Lonxedetodo e calquera bosque de Galicia. A sesión está recomendada para cativada de 4 a 9 anos. A entrada é libre ata completar a capacidade da sala.

Bebecontos

E o martes 24 de outubro, ás 18.00 horas, terá lugar o bebecontos “Unha tarde especial con Dori” de Batucado & Emusin. Este espectáculo leva ao espectador ao cuarto dunha rapaza moi curiosa e con moita imaxinación. Amósase como Dori prepara algo especial para a súa avoa polo seu aniversario. Será unha torta, un debuxo ou unha canción? Haiu que acompañala nesta aventura para descubrilo, na cal mediante contos, movemento, música e elementos luminosos faralle pasara aos asistentes uns intres máxicos. O espectáculo está recomendado para bebés ata os 3 anos e a entrada tamén é de balde ata completar capacidade.