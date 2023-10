A Rede EcoComedores de Eu Rural desembarcou no Porriño para dar a probar os seus menús saudables á rapazada porriñesa.

A presidenta de Eu Rural, Sandra González; o alcalde do Porriño, Alejandro Lorenzo, e as concelleiras de Educación e Turismo, Carolina González e Vanessa Ucha, respectivamente, visitaron o comedor do CEIP Plurilingüe Antonio Palacios, no que durante unha semana máis de 330 estudantes degustaron un menú especialmente deseñado ao abeiro do proxecto con produto local, de tempada e ecolóxico, servido por empresas provedoras do territorio de Eu Rural (A Guarda, Baiona, Fornelos de Montes, Gondomar, Mos, Nigrán, O Porriño, O Rosal, Oia, Pazos de Borbén, Redondela, Tomiño e Tui).

Así, o luns comezaban cunha ensalada de tomate e revolto de ovo con espinacas, o martes degustaron arroz tres delicias e polo guisado con verduras, o mércores foi a quenda de ensalada de garavanzos e fideuá de verduras, o xoves houbo ensalada de pasta de entrante e pescada en salsa verde de prato e o venres rematou con brócoli gratinado con patacas guisadas con tenreira. De sobremesa houbo todos os días froita de tempada, agás o xoves que foi acompañada de requeixo ou queixo fresco.

O alcalde do Porriño amosou o orgullo do Concello por colaborar estreitamente no proxecto Rede EcoComedores. “Queremos mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e veciñas en todos os aspectos e a alimentación saudable é un piar fundamental deste compromiso. Traballar da man cos centros escolares e apoiar iniciativas que promoven unha dieta equilibrada e o consumo de produtos locais e de tempada é esencial para construír un futuro máis sostible”, recalcou o rexedor.