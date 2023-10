O Concello de Covelo capacitará a 15 condutores para obter o permiso de condución de transportes con mercadorías perigosas. Ata onte estivo aberto o prazo de inscrición no curso ADR básico e cisternas, unha nova acción formativa do VII Plan de Formación de Covelo que, ao longo de todo o ano, ofrece formación subvencionada á veciñanza co obxectivo último de promover a inserción laboral. E é que “nos seis anos anteriores este plan de formación contribuíu a mellorar o currículo de arredor de 500 persoas incrementándose, ano tras ano, o interese e a participación”, indica a edil de Emprego e Formación, Lourdes Enes

Totalmente financiado polo Concello, incluídas as taxas de exame, as persoas participantes só terán que aboar o estipulado na ordenanza fiscal reguladora do prezo público pola prestación de actividades formativas, é dicir, unha contía de 12 euros para persoas empadroadas e de 36 euros para non empadroadas.