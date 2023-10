A proxección dos filmes galegos “Valentina” e “O corpo aberto” abriron a programación cultural deste mes de outubro na Guarda. Retómase así o Ciclo de cinema galego Mestre Mateo, que a instancias da Academia Galega do Audiovisual e da Deputación de Pontevedra dera comezo o pasado mes de xuño para achegar ata as vilas galegas unha mostra representativa do cinema que se está a facer en Galicia.

O ciclo continuará o xoves da semana vindeira coa proxección do documental “A Foreign song”, finalista da XXI edición dos Premios Mestre Mateo como mellor documental, mellor dirección de fotografía e mellor dirección de produción. Será ás 20.30 horas, no centro cultural e con entrada de balde. Xa para o mes de novembro están programadas outras tres sesións. O venres 10 poderase ver “Unicorn Wars”, o xoves 16 “Onde máis doe” e o xoves 30 “María Casares a muller que viviu mil vidas”. Todas elas serán ás 20.30 horas no centro centro cultural e con entrada de balde. Na web ciclomestremateo.gal pódese consultar toda a informacíon, as fichas das películas e a axenda de proxeccións.