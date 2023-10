“A adhesión de todas as iniciativas empresariais da comarca para acadar un desenvolvemento turístico de calidade no noso territorio e nos concellos limítrofes”. Ese é obxectivo do proxecto “Galicia Puerta Sur – G.P.S.”, segundo explicou o alcalde da Cañiza, Luis Piña, no acto de presentación do mesmo, que tivo lugar na Casa da Cultura cañicense e que supuxo unha xornada de cohesión para a oferta comarcal de servizos turísticos á que acudiron os principais actores locais e emprendedores turísticos.

Luis Piña tamén avanzou que “neste novo mandato, como responsables directos e máis próximos, asumimos o reto de mellorar a calidade de vida dos nosos veciños e a súa contorna e podemos comezar facendo transversal o traballo dos diferentes actores locais en prol da mellora turística, sector hostaleiro, servicios, economía de proximidade e artesáns locais, poñendo en marcha e desenvolvendo un traballo que permita o crecemento dunha nova xestión turística da nosa zona”. Esta xuntanza de traballo tivo tamén como finalidade que se puideran coñecer os emprendedores da comarca e falar das inquedanzas, problemáticas e retos de futuro de cada un. Creación dunha asociación Durante a xornada, o alcalde propuxo a creación da Asociación turística Galicia Porta Sur, “na que se poderán implementar os servizos de cada actor local e emprendedor, cos doutros empresarios comarcais cun obxectivo único: cohesionar, modernizar e promover con coordinación e calidade turística o noso territorio”, explicou. Coa creación deste clúster, tamén se pretende traballar para promover a desestacionalización do turismo, “de xeito que no noso territorio se poidan aproveitar durante todo o ano os excelentes recursos endóxenos e o alto valor paisaxístico e turístico da comarca”. Un traballo que pretende que os resultados incidan no crecemento das economías locais e polo tanto na mellora da calidade de vida veciñal.