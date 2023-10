As rúas de Combarro, no Concello de Poio, acollen onte e hoxe unha morea de actividades coas que se conmemora o Día de Colón.

A teoría que defende a ascendencia galega de Colón non se entendería sen Poio, Baiona nin Soutomaior. É por iso que dende Poio trasladáronse a Baiona para presentar a programación do Día de Colón na Carabela Pinta, a que arribou coa noticia do descubrimento de América. No acto, os alcaldes de Poio e de Baiona, Ángel Moldes e Jesús Vázquez, respectivamente estiveron acompañados por representantes das asociacións Combrus, Laretas e Vides Novas.

O obxectivo do Concello de Poio é “establecer futuras colaboracións e irmandamento entre as dúas vilas para seguir divulgando e poñendo en valor a figura do Colón de Poio, accións que servirán tamén para promocionar esta festa medieval”.