Contribuír a mellorar o día a día das persoas enfermas de cancro e avanzar na investigación para a cura desta enfermidade foron as principais cuestións que o Concello de Covelo tratou coa Asociación Española contra o Cancro (AECC) nunha reunión celebrada na casa consistorial.

O alcalde, Pablo Castillo, e a concelleira de Formación, Lourdes Enes, mantiveron un encontro co coordinador da AECC na provincia de Pontevedra, Telmo Crespo, no que foron informados dos distintos servizos que a AECC ofrece na provincia a pacientes con cancro e aos seus familiares.

Concello e asociación acordaron organizar unha xornada informativa para divulgar entre a poboación estes servizos e procurar voluntariado que poida difundir a información.

Alcalde e concelleira consideran fundamental coñecer todos os recursos dispoñibles para a mellora e apoio tanto das persoas enfermas como da súa contorna familiar.

Por outra banda, dende o Concello informan que o Programa Galego de Detección Precoz do Cancro de Mama vén de citar ás mulleres de entre 50 e 69 anos de Covelo para que participen da súa campaña con citas que se levarán a cabo do 23 ao 26 de outubro. As mamografías realízanse no Meixoeiro e disponse de servizo de transporte gratuíto.