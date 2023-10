Dezaseis estudantes procedentes da localidade de Freigericht, en Alemaña, estiveron de intercambio con familias dos municipios de Salvaterra de Miño e Salceda de Caselas. O alumando, do instituto Kopernikusschule Freigericht, cursa español como segunda lingua e chegou acompañado de dúas profesoras. O Concello de Salvaterra de Miño organizoulles unha recepción na que a alcaldesa, Marta Valcárcel, fixo unha breve exposición da historia e cultura da vila transfronteiriza, á cal tamén asistiu o coordinador de Proxectos Internacionais do IES Salvaterra de Miño, Demetrio Prego, quen agradeceu a colaboración do Concello neste tipo de proxectos que xa se veñen realizando dende hai varios anos.