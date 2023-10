O “Outono de libros” non deixa de traer a Tomiño novas proposta lectoras para todos os públicos. O Camiño de Santiago foi o gran protagonista da segunda sesión deste programa, na que o escritor porriñés Alfonso Ferreira Ramilo presentou a súa última creación “Ruliña no Camiño”, unha historia chea de aventuras coa que espertar especialmente entre a rapazada o amor pola ruta Xacobea.

Como explica o autor, “Ruliña no Camiño” é froito da pandemia e do confinamento, durante o que lle xurdiron moitas ideas e sentimentos que plasmou nesta nova obra que achega a cativada ao Camiño de Santiago dun xeito distinto, recollendo lugares senlleiros e reflectindo o seu amor pola natureza e a súa vida como peregrino.

O libro recolle a historia de Ruliña, que acompaña á súa nai e ao seu pai a facer o Camiño de Santiago. O que ía ser unha ruta máis, secada aburrido para a protagonista, ao pouco de comezar tornouse nalgo marabilloso e divertido no que descubriu un Camiño cheo de aventuras, beleza, maxia... un camiño tamén pensado para os máis pequenos e pequenas da casa.

O Concello de Tomiño puxo en marcha por segundo ano consecutivo o “Outono de libros”, unha iniciativa a través da que durante os venres de outubro se presentan ao público títulos literarios da man dos seus autores, todos escritores da comarca e con obras ambientadas no territorio. Logo de Dani Blanco, Alfonso Ferreira e Puri Ameixide, pechará o ciclo o vindeiro venres, día 27, Miriam C. Leirós, mestra no CEIP Mallón de Nigrán, educadora ambiental e experta en xestión social do hábitat e deseño participativo e coordinadora do colectivo Teachers For Future Spain que traballa dende os centros educativos para a acción e educación fronte á emerxencia climática.

A escritora achegará ao público o seu libro “Los secretos de los cuentos clásicos (Archivos desclasificados)”, unha obra na que contos de toda a vida poden ser vistos doutro xeito, dende unha perspectiva ecolóxica e actual e deixando falar “aos malos” ou aos que non tiveron voz nas distintas historias.

Será, como as demais, no mercado municipal de Tomiño, a partir das 20.00 horas.