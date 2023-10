Ao longo do mes de outubro celébrase en Tui un amplo programa baixo o título de “Outubro mes da biblioteca” organizado pola biblioteca municipal co obxectivo de achegar a lectura á sociedade tudense con actividades para todos os públicos.

A primeira proposta chegou o pasado martes co contacontos con música en vivo “Os nunkis e obradoiro creativo” e a inauguración da exposición fotográfica “Cuentos, relatos y narraciones” de Manuel Martínez Tobaruela, a cal se pode visitar ata o sábado 28.

O vindeiro martes 10, ás 17.30 horas, realizarase un obradoiro de robótica educativa no que nenos e nenas de 6 a 12 anos desenvolverán a súa creatividade deseñando, programando e dando vida a diferentes robots co material de Lego Educación. Para participar é preciso inscribirse enviando un correo electrónico ao enderezo biblioteca@tui.gal.

O sábado 14, ás 12.30 horas, na Sala Félix Rodríguez presentarase o libro “Ribadelouro: terra e auga é vida” de Manuel Vázquez de la Cruz, nun acto no que amais do autor participarán María Teresa Vázquez de la Cruz e Marga do Val.

Unha mesa redonda analizará, o luns 16 ás 20.00 horas, a vida e obra de escritora tudense María Tydeska coincidindo coa conmemoración do Día das Escritoras.

Á cativada de 3 a 6 anos vai dirixido o espectáculo “CantaContos Kairos” que Tania Justo presentará o martes 17 ás 17.30 horas.

E por último, pechando este programa, o martes 24, Día das Bibliotecas, ás 17.30 hjoras, Charo Pita presenta “Porco, porquiño, ensíname o Camiño” no que bebés de 0 a 3 gozarán con contos, brincadeiras, rimas e cancións.

A concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade, Sonsoles Vicente Solla, destaca que “esta programación pretende achegar o centro bibliotecario tudense á sociedade proporcionando a través das actividades programadas ferramentas para o crecemento, tanto individual como social, mediante a transmisión dos valores que agocha a lectura”.