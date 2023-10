Tomiño segue traballando para ser un referente en políticas de infancia e adolescencia. O Concello vén de aprobar en pleno a renovación do convenio con Aldeas Infantís SOS de Galicia para consolidar o programa Encaixa-T, un innovador proxecto posto en marcha o curso pasado para atender á infancia dun xeito integral recollendo as necesidades de apoio escolar e psicosocial, de atención psicolóxica e de apoio aos familiares de referencia para que nenos e nenas poidan vivir de forma integrada e feliz na súa contorna.

Tras o bo funcionamento do primeiro ano, o Concello segue a apostar por esta iniciativa que converte a Tomiño nun centro de proximidade grazas á colaboración do Servizo de Educación e Apoio á Familia (SEAF) municipal e os Grupos de Atención de Proximidade (GAP) de Aldeas Infantís. Rapazada de 6 a 17 anos poden participar neste programa que emprega unha metodoloxía innovadora, con actividades socioeducativas que se desenvolven na Aula Estudo e con sesións psicoterapéuticas que se realizan nas instalacións dos Servizos Sociais. O equipo está integrado por una educadora social, una psicóloga e pola coordinadora dos GAP, que traballan en estreita colaboración coa técnica responsable do SEAF do Concello.