Oito espectáculos conforman a programación de outono que dende onte e ata o 24 de novembro se poderá desfrutar, cada venres, no Teatro Municipal de Tui. Teatro, música, maxia e cinema centran esta proposta cultural. A metade deles son para público infantil e familiar, ás 19.30 horas, e os outros catro para público adulto, ás 21.30 horas.

A Compañía Humana foi a encargada de abrir a programación con “Iphixenia”, unha revisión contemporánea do clásico de Eurípides.

A seguinte cita será o vindeiro venres, ás 19.30 horas, cando o ilusionista Joshua Kenneth presente o seu espectáculo de maxia “Degustación de imposibles”.

Talía Teatro representará o venres 20 “Unha inimiga do pobo”, unha adaptación do clásico de Ipsen dirixido por Tito Asorey e interpretado por Marta Lado, Toño Casais, Dani Trillo, Rubén Prieto, Marta Ríos, María Ordóñez, Diego Rey, Artur Trillo e Xurxo Barcala.

Unha revisión do clásico “Pedro e o lobo” chegará ao Teatro Municipal o 27 de outubro, con Fantoches Baj. Inacio Viñariño é o director e tamén actor xunto a Larraitz Urruzola, e Luchi Iglesias desta obra na que empregan marionetas manipuladas coa técnica xaponesa do bunraku e acompañadas coa música do clásico de Prokofiev.

A programación de novembro comezará con “Un soño é…”, o novo espectáculo de Uxía Lambona e a Banda Molona que estará en Tui o venres 3. O fío condutor do espectáculo son os soños de cada un dos integrantes da banda, Ñoc, Pali, Abraham, Serghaño, Roscón e Uxía, tal e coma explicaba Laura De Gabriel durante o acto de presentación da programación de outono a pasada semana no Concello de Tui, no cal estiveron a concelleira de Ensino, Cultura e Mocidade, Sonsoles Vicente; a primeira tenente de alcalde, Ana Núñez e Alba Caneda, Antela Cid e Fran Peleteiro, da Compañía Humana.

Outra historia protagonizada por unha muller chegará coa proxección da película “Matria” de Álvaro Gago. María Vázquez obtivo o Premio á mellor actriz no Festival de Málaga pola interpretación de Ramona. A cita será o venres 10 de novembro.

O venres seguinte Baobab Teatro representará “Ás para Álex”. E pechará esta programación, o 24 de novembro, Redrum Teatro con “Hamelin”.

As entradas están á venda dende en tui.gal con prezos que oscilan entre os 3 e os 10 euros en función do espectáculo e os descontos establecidos. Pódense adquirir ata quince minutos antes do inicio da función.