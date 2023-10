Con motivo do Día do Cine Español 2023, que se conmemorou onte 6 de outubro, o Concello de Soutomaior colabora coa Filmoteca Nacional Española para a proxección de tres películas ao longo deste mes. Trátase das longametraxes “Valentina”, “Embrujo” e “Las Niñas”, que se poderán ver en tres espazos distintos co obxectivo de expandir a oferta cultural de Soutomaior máis alá dos puntos tradicionais.

Hoxe sábado poderase ver ‘Valentina’, unha película animada de 2021 e dirixida por Chelo Loureiro, que se proxectará na Casa da Cultura Rexina Míguez ás 18.00 horas. O seguinte sábado, día 14, será a quenda de “Embrujo”, que se poderá ver ás 19.00 horas no local social da terceira idade, situado na Alameda de Talo Río, en Arcade. O filme data de 1947 e foi dirixida por Carlos Serrano de Osma. Finalmente, o venres 20 de outubro proxectarase no Multiusos de Arcade, ás 20.00 horas, o filme “Las Niñas”, da directora Pilar Palomero. A asistencia a calquera das sesións é libre e gratuíta ata complentar a capacidade da sala.