O Grupo de Desenvolvemento Rural (GDR) Condado Paradanta impulsa Roteiros dez, o novo programa de dinamización turística que ten por obxectivo promover o territorio do GDR a través do turismo de natureza.

A iniciativa contempla unha ruta guiada por un experto en cada un dos dez concellos que conforman a área de actuación do GDR, isto é Arbo, A Cañiza, Covelo, Crecente, As Neves, Mondariz, Mondariz Balneario, Ponteareas, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. E ofrecerase unha experiencia complementaria á actividade de sendeirismo, que incluirá a aposta en valor do sector agrario, medio ambiental, turístico e das artes.

O primeiro, en Covelo

O primeiro dos roteiros terá lugar o vindeiro domingo, 15 de outubro, e será á Poza Piñeiro, no Concello de Covelo. Estará dirixido polo guía Julio Eiroa, que conta con certificado de calidade turística SICTED e amplo coñecemento sobre o patrimonio natural e cultural da zona.

Ademais da ruta, a actividade inclúe a visita á explotación Ganadería Sesteiro. Deste xeito, as persoas participantes poderán coñecer de primeira man a actividade gandeira dunha das granxas do territorio.

O percorrido é de 7 quilómetros, de dificultade baixa e ten unha duración estimada de 5 horas (incluíndo a experiencia agraria.

Inscrición aberta e gratuíta

A actividade é gratuíta para os participantes e está limitada a 25 prazas, polo que as persoas interesadas deberán inscribirse canto antes chamando ao número de teléfono 654 500 652 (Julio Eiroa), a partires de hoxe sábado, 7 de outubro. Aceptaranse as solicitudes por estrito orde de inscrición e o rexistro será persoal e intransferible, polo que se algunha das persoas inscritas finalmente non pode asistir deberá comunicalo ao guía.

Requírese desprazamento en vehículos propios desde o remate do roteiro ata a explotación gandeira. Así mesmo deberase levar calzado e indumentaria axeitada para camiñar e é de obriga para cada sendeirista levar auga e comida reconstituínte. Tamén se recomenda usar protección solar e bastóns de camiñar.

A actividade pode versar modificada, aprazada ou cancelada por motivos extraordinarios, organizativos, meteorolóxicos ou de forza maior.

Pódese consultar máis información ao respecto desta iniciativa na web do GDR Condado Paradanta www.gdrcondadoparadanta.gal.