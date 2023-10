A Concellería de Cultura de Redondela organiza para este curso 2023/24 as Aulas Municipais de Teatro, unha actividade dirixida ao público a partires dos 13 anos. A edil responsable desta área, Rita Pérez, explica que por primeira vez se establecen dous grupos, un para adolescentes de 13 a 16 anos e outro para mozos e adultos de 17 anos en diante.

As clases comezan este mes de outubro e prolongaranse ata maio, nas tardes dos mércores no Multiusos da Xunqueira.

Dende o Concello sinalan que as persoas participantes “poderán gozarán co teatro, divertiranse e, sobre todo, aprenderán as técnicas desta modalidade artística, co obxectivo de preparar algunha representación sobre as táboas ao longo do ano”.