O Rosal continúa traballando para poñer en valor o comercio local, nesta ocasión a través dunha acción posta en marcha ao abeiro do proxecto “Da túa man”, unha campaña que busca promocionar que a veciñanza merque nos comercios rosaleiros e fomentar a sostibilidade e a economía circular no municipio.

O Concello puxo a disposición de establecementos comerciais 25.000 bolsas promocionais de tea e material reciclables que os comerciantes reparten entre os seus clientes.

O Concello chegou a un acordo con ACOR (Asociación de Comerciantes do Rosal) para distribuír este material promocional entre os comercios asociados á entidade. Dende o goberno municipal quérese poñer en valor o traballo que día a día realiza esta asociación para poñer en marcha actividades que dinamicen o comercio local, como a Feira do Mirabel que se celebrou o pasado domingo no Tamuxe con torneos, mercadiño, andainas, gastronomía e moita música.

Aqueles establecementos non asociados que estean interesados en participar na iniciativa poden solicitar as súas bolsas na propia casa consistorial. O Concello tamén distribúe parte destas bolsas entre os diferentes postos do Mercado.

O concelleiro de Comercio, Alejandro González, reuniuse coa asociación de comerciantes e cos praceiros e praceiras para informar acerca desta iniciativa que busca promover o comercio de proximidade. “Apostar polo local non só fomenta o crecemento económico do Rosal, senón que tamén fortalece lazos entre os nosos veciños e veciñas, permite asentar poboación e que construamos un futuro máis sólido e sostible entre todos e todas”, destacou González.

“Da túa man”

O reparto deste material promocional reutilizable é unha das medidas recollidas no proxecto “Da túa man”, que contempla accións como a colocación de tótems informativos e consignas ou actividades formativas dirixidas ao comercio. O obxectivo é promover o desenvolvemento sostible no municipio non só polo impacto positivo directo nos establecementos, senón tamén por como repercute na economía local e na dinamización cultural e social das zonas urbanas comerciais.

A campaña “Da túa man” está financiada nun 70% polo Ministerio de Industria, Comercio e Turismo no marco do Plan de Recuperación, Transformación e Resiliencia a través dos Fondos NEXT Generation da Unión Europea. A coordinación corre a cargo da Deputación de Pontevedra, que achega un 15% do orzamento, mentres que o Concello do Rosal achega o outro 15%.