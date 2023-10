O Concello de Nigrán festexou o primeiro aniversario do seu horto urbano comunitario situado no parque Vázquez Grela e o segundo do da Ramallosa. Ambos son municipais e funcionan baixo a coordinación da cooperativa local Somos Terra. Grazas a ambas iniciativas, actualmente medio cento de persoas das contornas máis urbanas de Nigrán cultivan e colleitan os seus propios froitos. O seu funcionamento é mediante o traballo en equipo e de xeito colaborativo con obradoiros semanais, as tardes dos mércores en Nigrán e os luns na Ramallosa.

“Queremos promover o autocultivo en contornas onde dificilmente a veciñanza dispón de terreo e, a través disto, fomentar hábitos saudables e potenciar a sensibilidade ambiental, a socialización e o espírito colaborativo. Nos tempos que corren significa tamén un aforro nos petos dos usuarios e unha aposta pola sostibilidade”, explica o alcalde, Juan González. O sistema deseñado implica que todos os usuarios realizan os traballos conxuntamente, distribuíndose logo a colleita de xeito equitativo. Para elo, establécese un calendario de tarefas que deben seguir, contando con asesoramento persoal. Para aquelas persoas interesadas en sumarse, dende o Concello informan que aínda quedan prazas dispoñibles.