O Festival de Cans comezou o pasado sábado na localidade portuguesa de Caminha o seu programa internacional “Cans Itinerante”, que busca visibilizar en varios países as obras premiadas na última edición do certame. Ata o momento, xa hai confirmadas cinco datas en catro países diferentes, a maioría en grandes capitais europeas, como Lisboa, Madrid, París e Bruxelas.

As proxeccións arrancaron no Teatro Valadares de Caminha, coa colaboración do Cineclube Locus Cinemae. Alí puido verse o documental “Cans 22” de Javier Sobrado, a curta de animación “Sandwich Cat” de David Fidalgo, que levou o Premio do Público na última edición de Cans, e “Mariví na pel da memoria” de Laura e Coral Piñeiro, que levou o Premio Furacáns de non-ficción. Estas dúas irmás cineastas estiveron presentes no Teatro Valadares onde mantiveron un encontro co público asistente, acompañadas por Alfonso Pato, director do Festival de Cans

Cans Itinerante

O pasado ano, arredor de medio milleiro de persoas de diferentes países participaron de “Cans Itinerante” asistindo a estas proxeccións, que se exhiben en lingua orixinal con subtítulos noutros idiomas como inglés ou francés.

Trala proxección en Caminha, a seguinte parada será o Centro Galego de Lisboa, o vindeiro venres, 13 de outubro. En novembro, a programación das curtas gañadoras de Cans chegará a Université Sorbonne de París o día 13 e, unha semana despois, o 20 de novembro, proxectaranse en Madrid, na University of Saint Louis. No mes de decembro está previsto a exhibición das curtas de Cans no Cinema Vêndome de Bruxelas, nunha data que está aínda por concretar. O Festival segue a traballar para ampliar nas vindeiras semanas o número de proxeccións noutras cidades.